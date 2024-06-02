اشارت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان الى انه "مع بداية فصل الصيف وتزايد الطلب على المياه، ستبدأ المؤسسة حملة تعيير وضبط للمخالفات في كل المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها، مما يضع حدا لهدر المياه ويضمن إيصالها بالتساوي لكل المشتركين. بناء عليه، تتمنى إدارة المؤسسة على المخالفين والذين يستفيدون من المياه بطريقة غير شرعية، أن يعملوا على تسوية أوضاعهم من خلال مراجعة المؤسسة التي تبقى أبوابها مفتوحة، تفاديًا لأي تدبير قانوني بحقهم، لأن المياه حق للجميع".

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة بيروت وجبل لبنان: حملة لضبط المخالفات حرصًا على تأمين المياه بالتساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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