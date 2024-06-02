يديعوت أحرونوت: أفيغدور ليبرمان يقول إنه تلقى عرضا من نتانياهو ليكون وزيرا للدفاع

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان يقول إنه تلقى عرضا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ليكون وزيرا للدفاع.

وذكر ليبرمان انه "تلقيت قبل أيام عرضا بالعودة إلى منصب وزير الدفاع لكننا لا نلدغ من الجحر مرتين".

وأضاف: "أنا أفضل انتظار خوض الانتخابات. بالموازاة الإيرانيون يندفعون نحو القنبلة النووية ويخططون لهجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، بينما حكومتنا منشغلة بالنجاة سياسيا".

وهاجم ليبرمان نتانياهو مرارا، وقال إن "الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها"، و"التخلص من نتانياهو يمثل مكافأة للإسرائيليين".