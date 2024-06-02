أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكان أحمدي نجاد قد تولى منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية لدورتين متتاليتين منذ عام 2005 وحتى 2013، وكان يشغل قبلها منصب رئيس بلدية العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات في إيران أن هناك 7 مرشحين، تم تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وهم: محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائي، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني، وزهرة إلهيان.

ومن المقرر أن تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 من يونيو وستستمر 16 يوما على أن تجرى الانتخابات في الـ28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر للشعب.

وفي الـ 20 من مايو الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.