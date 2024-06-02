الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد

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زيادة طفيفة لتبرئة إسرائيل
في مواجهة للانتقادات والإدانات الدولية، اعترفت الولايات المتحدة فقط بـ«زيادة طفيفة» في النشاط العسكري الإسرائيلي، وقد بذلت قصارى...
حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يخسر أغلبيته بعد 30 عامًا
خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية في نتيجة انتخابات تاريخية تضع جنوب إفريقيا على مسار سياسي جديد للمرة الأولة منذ...
الجمهوريون يؤيدون ترمب حتى بعد حكم الإدانة
جند الجمهوريون في الكونجرس أنفسهم بقوة في الحملة الانتقامية السياسية في محاولة الحزب الجمهوري استعادة البيت الأبيض، من خلال تبني...
كوريا الشمالية تنتقم من الجنوب بالقمامة
أضافت كوريا الشمالية عمليات إطلاق البالونات إلى سلسلة من الخطوات الاستفزازية الأخيرة، التي تشمل إطلاقها الفاشل لقمر تجسس صناعي،...
أوكرانيا تواجه هجمات جديدة والصين توضح صعوبة مناقشات الحرب
أفاد الجيش الأوكراني أنه أسقط 35 صاروخًا من أصل 53 صاروخًا تم إطلاقها على أهداف في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 46 من أصل 47 طائرة...
السعودية تدين محاولة إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين...
قوة الإطفاء العام الكويتي توجه تحذيرا إلى المواطنين
حذرت قوة الإطفاء العام في الكويت، المواطنين من استخدام خراطيمها المنتشرة في أماكن كثيرة بالبلاد، بغسيل المركبات أو المحلات...
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