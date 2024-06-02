الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد

زيادة طفيفة لتبرئة إسرائيل في مواجهة للانتقادات والإدانات الدولية، اعترفت الولايات المتحدة فقط بـ«زيادة طفيفة» في النشاط العسكري الإسرائيلي، وقد بذلت قصارى... أبها: أبها: دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يخسر أغلبيته بعد 30 عامًا خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية في نتيجة انتخابات تاريخية تضع جنوب إفريقيا على مسار سياسي جديد للمرة الأولة منذ... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ الجمهوريون يؤيدون ترمب حتى بعد حكم الإدانة جند الجمهوريون في الكونجرس أنفسهم بقوة في الحملة الانتقامية السياسية في محاولة الحزب الجمهوري استعادة البيت الأبيض، من خلال تبني... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ كوريا الشمالية تنتقم من الجنوب بالقمامة أضافت كوريا الشمالية عمليات إطلاق البالونات إلى سلسلة من الخطوات الاستفزازية الأخيرة، التي تشمل إطلاقها الفاشل لقمر تجسس صناعي،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ أوكرانيا تواجه هجمات جديدة والصين توضح صعوبة مناقشات الحرب أفاد الجيش الأوكراني أنه أسقط 35 صاروخًا من أصل 53 صاروخًا تم إطلاقها على أهداف في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 46 من أصل 47 طائرة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ السعودية تدين محاولة إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ قوة الإطفاء العام الكويتي توجه تحذيرا إلى المواطنين حذرت قوة الإطفاء العام في الكويت، المواطنين من استخدام خراطيمها المنتشرة في أماكن كثيرة بالبلاد، بغسيل المركبات أو المحلات... الكويت: دوت الخليج الكويت: دوت الخليج 24 ذو القعدة 1445 هـ 24 ذو القعدة 1445 هـ

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