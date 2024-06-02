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الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد

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زيادة طفيفة لتبرئة إسرائيل

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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