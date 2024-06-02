بدء اجتماع المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات اجتماع المشرفين على شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، والسفير الدكتور حيدر الجبوري، وبمشاركة سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في القاهرة، والسادة روؤساء الوفود العربية.

وألقى كلمة مصر، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الوزير مفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، والذي أعلن في ختام كلمته عن تنازل مصر عن رئاسة المؤتمر إلى دولة فلسطين تكريمًا وتقديرًا لها.



ناقش الاجتماع تطورات الصراع العربي الإسرائيلي، ومبادرة السلام العربية والقضية الفلسطينية بكل جوانبها، وجدار الفصل العنصري، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى توصيات الدورة 89 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين.

وحول متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها أكد الاجتماع على دعوة الأمين االعام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، لوقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري، وتحذيره مرارًا من استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

وأكدت الدول المضيفة ضرورة التزام الأونروا بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات الأونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين.

وأكدت الدول المضيفة على الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة، داعية الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الأونروا، وتقديم تمويل إضافي، وطالبت أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة برفع قيمة الموازنة المقدمة من الأمم المتحدة إلى الأونروا بما يغطي العجز المالي الذي تواجهه.

ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريرًا بالتوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل.

