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تعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد في الكويت

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمر أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد. 


وذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد وفقا لأمر أميري "بتعيين ولي العهد بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن توارث الإمارة، وعلى الأمر الأميري الصادر بالتاريخ الموافق 15 إبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء ،وعلى الأمر الأميري الصادر بالتاريخ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ الموافق 2 يونيو 2024م بتزكية ولي العهد، وبعد مبايعة مجلس الوزراء تم الأمر بالآتي صدور أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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