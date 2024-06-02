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لجنة الطوارئ شمال غزة تعلن مخيم جباليا وبيت حانون منطقة منكوبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

صرح رئيس لجنة طوارئ لبلديات شمال غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، أنه تم إعلان مخيم جباليا وبيت حانون منطقة منكوبة، مطالبًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل.

وقال سرحان، إنه تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة.

وأضاف سرحان، أن قوات الاحتلال قامت بتدمير 35 بئرا للمياه والمدارس ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، محذرًا من مجاعة وشيكة باتت تهدد شمالي قطاع غزة.

وطالب رئيس لجنة الطوارئ، الحكومة الفلسطينية بتأمين الوقود ودفع أجور العمال الذين لم يتلقوا أجورهم منذ بداية الحرب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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