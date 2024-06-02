شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحوار الوطنى بكل مكوناته يقف داعما لموقف مصر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية وتنوعاته الإيدولوجية يقف داعما لموقف الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية التي تتعلق بالأمن القومي، في ظل ما تمثله هذه القضايا من مخاطر علي أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الذي يمثل منصة للحوار بين أطياف الشعب المصري أظهر في اجتماعه الذي عُقد مساء أمس اصطفافا ودعما شعبيا واسعا خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر.

وقال "الجندي"، إن جلسة الحوار الوطني تطرقت لعدد من الملفات ذات الأهمية خاصة ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وتأثيرها على الأمن القومي المصري، مشددا علي أن مصر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها لا تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني منذ ١٩٤٨ وحتي الآن، وأنها ستقف حائط صد ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلي سيناء المصرية أو أي مكان آخر.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الحوار الوطني مناقشة ملف التحول إلي الدعم النقدي طبقا لآليات الحوار المتبعة، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وان تُجرى الجلسات بشكل علني ومباشر، وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر، مؤكدا أن هذا الملف يمس حياة ما يُقدر ب ٧٠مليون مواطن، وهو ما يتطلب دراسة متأنية تستمع فيها الحكومة لجميع وجهات النظر ، حتي يمكنها صياغة خطة مُحكمة للتحول دون أن يكون لها أي تداعيات سلبية علي حياة المواطنين، كذلك إعداد تصور بشأن تداعيات التحول وآليات التعامل معها.

وأبدى النائب حازم الجندي، ثقته في قدرة الحوار الوطني علي تقديم الدعم اللازم للدولة المصرية علي مستوي التعامل مع القضايا الاقليمية، وكذلك التعامل مع القضايا المحلية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بما يضمه من خبرات وكفاءات في جميع المجالات لديها القدرة علي المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل مصر وتمهيد طريق العبور للجمهورية الجديدة.