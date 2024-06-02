شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة النواب: إعلان بايدن خطة لتسوية النزاع فى غزة بادرة أمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بشأن خطة لتسوية النزاع في قطاع غزة، بادرة أمل تلوح في الأفق، وهو ما يخفف من التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنعقد من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.

وأشار رئيس لجنة الخطة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الحرب في غزة، وارتفاع أسعار الفائدة، كان له بالغ الأثر في الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب فخري الفقي، تأثر الاقتصاد المصري، بالأحداث العالمية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات النمو، مؤكدا أهمية العمل على مواجهة أزمة الدين العام وخدمته.