شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب معلنا قواعد مناقشة الموازنة: النقد موضوعى دون الإساءة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قواعد مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، وذلك بواقع مدة لا تجاوز 3 دقائق لممثلي الهيئات البرلمانية واللجان النوعية ومخصص لكل نائب آخر مدة لا تزيد عن 2 دقيقة، وسيكون ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم 3 من النواب الأخرين، علي أن يتحدث جميع النواب من أماكنهم، من يتم النداء علي اسمه وغير متواجد لن تعطي الكلمة إلا بعد انتهاء جميع طالبي الكلمة.

ودعا جبالي، النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، إلي أهمية التركيز علي السياسات والمحاور والأهداف التي بنيت عليها الخطة والموازنة وعدم تكرار من سبقه في الحديث، مع الالتزام بالوقت المحدد للكمة، وعدم الخروج عن القواعد ويكون النقد موضوعي دون التجاوز أو الإساءة للمسئولين أو أعضاء الحكومة وفي سياق الموضوع المطروح للمناقشة، مشيراً إلي أن المخالف سيقطع عنه مكبر الصوت عنه وسحب الكلمة إعمالا لحكم المادة 298 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار جبالي، إلي أن القواعد تتضمن عدم النظر في أي بيانات عاجلة خلال المدة المحددة لمناقشة التقرير العام للخطة، لافتاً إلي أن التقرير المعروض تقرير عام بالتالي فإن كل ما لديه ملاحظات علي أي مشروع منها، عليه أن يبديها في هذه الجلسة أو جلسة الغد حيث سيتم بعد الانتهاء من المناقشة أخذ الرأي جميع أبواب ومواد قوانين الخطة والموازنة حتي لا يكون هناك تكرار للحديث مرة أخرى.