شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: 414.7 مليار جنيه إجمالى ما يؤول للموازنة من الهيئات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة موزعة على 12 قطاع، يبلغ نحو 414.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأضاف الفقي خلال عرضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، أن ما تتيحه الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية نحو 541 مليار جنيه بصافي علاقة سالبة أي أكثر بفارق 176 مليار جنيه.