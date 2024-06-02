شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم درويش: الخارجية تحرص على ترشيد إنفاقها مع القيام بدورها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر لوزارة الخارجية علي أدائها المتميز وحرصها علي ترشيد الإنفاق مع القيام بدورها الوطني كما يجب، قائلاً: " الخارجية من الوزارات التي تتقشف علي مدار السنوات في موازنتها، ولا يخفي عنا التحديات والتطورات علي الساحة الدولية مع ذلك تتقشف وتؤدي دورها الوطني، فتحية لهم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية.

وطالب كريم درويش، الحكومة بالأخذ بالتوصيات والملاحظات التي انتهت منها لجنة الخطة والموازنة، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية لمراعاتها الأعوام القادمة لتفاديها خاصة تعظيم الموارد دون المساس بالطبقات الأكثر احتياجا، مع تأييد ما انتهت إليه لجنة الخطة في شأن البرامج والأداء وكذلك وصول الدعم للمستحقين.

من جانبه، أوصى النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بضرورة اختيار العاملين المناسبين بوحدتي البرامج والاداء والتدريب المستمر وتهيئة المسئولين الماليين بالوزارات لفهم طبيعتها والمردور الايجابي، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي بخلاف الاعمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطن اعباء جديدة، والتنسيق وتبادل المعلومات مع المجتمع المدني في مجال التجارة الخارجية لتعريف العالم الممنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني والصناعي لزيادة قدراتهم التصديرية، وتقليل الاقتراض الفترة القادمة بل إيقافة .