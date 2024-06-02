تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - صدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في الكويت. وفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم الأحد. وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس ، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.
ابوظبي - سيف اليزيد - صدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في الكويت. وفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم الأحد. وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس ، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.