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تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت

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ابوظبي - سيف اليزيد - صدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في الكويت. وفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم الأحد. وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس ، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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