تعيين صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد في الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - صدر أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد في الكويت. وفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم الأحد. وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس ، أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.