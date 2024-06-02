الفلبين.. تحذيرات من درجات حرارة قياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع أن تشهد 46 منطقة في الفلبين اليوم الأحد، درجات حرارة حارقة تصل إلى 48 درجة مئوية، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية الحكومي (باجاسا). وأفادت صحيفة "ذا ستار" الفلبينية بأن تلك المناطق ستقع تحت تصنيف "الخطر"، في ظل درجات حرارة تتراوح بين 42 و48 درجة مئوية، حيث أنه من المحتمل أن تتسبب درجات الحرارة في هذه المناطق، في تعرض الافراد لتشنجات حرارية وإجهاد حراري.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الحكومي من احتمال تعرض الافراد لضربة شمس في حال تعرضهم المستمر للحرارة. وأفادت جريس كاستانيدا، المتخصصة في شؤون الطقس بمكتب الأرصاد الجوية الحكومي، اليوم الأحد، بأن الرياح الشرقية، أو الرياح الدافئة القادمة من المحيط الهادئ، ستؤثر على الأجزاء الشرقية من لوزون الجنوبية وفيساياس ومينداناو. وكان مكتب الأرصاد الجوية الحكومي أعلن يوم الأربعاء الماضي، بدء موسم الأمطار في الفلبين.