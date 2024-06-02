الدفاع الصيني: مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لبناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع الصيني دونج جيون، أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لحماية المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول، وبناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا بشكل مشترك.



وقال وزير الدفاع الصيني خلال كلمته بشأن نهج الصين تجاه الأمن العالمي، وذلك خلال حوار "شانجريلا" الـ21 بسنغافورة - إن الصين تقدر السلام والتناغم، وملتزمة بالسعي لتحقيق الأمن المشترك والمساواة والاحترام المتبادل والانفتاح والشمول، بالإضافة إلى حماية مصالحها الجوهرية.



وأضاف جيون - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد أن "بحر الصين الجنوبي يشهد استقرارا شاملا".. مؤكدا "أن جيش التحرير الشعبي سيتخذ إجراءات حازمة لكبح استقلال تايوان، وضمان عدم نجاح مثل هذه المؤامرات أبدا".

