الجامعة العربية تنظم غدا المنتدى العربي الثالث للبيئة بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية) بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب اسيا، وباستضافة من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، "المنتدى العربي الثالث للبيئة" الذي يعقد في مدينة الرياض غدا ولمدة يومين.



ويعقد المنتدى تحت عنوان "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود" حيث يهدف إلى الخروج بتوصيات فنية بشأن الموضوعات البيئية الناشئة أو الملحة وذات الأولوية للمنطقة العربية، والتي ستساهم في توفير المعلومات عن الموضوعات التي سيتم ادراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.



كما يمثل المنتدى حلقة الوصل الإقليمية لتمكين الدول العربية من توحيد الرؤي ودعم المنطقة العربية دوليا في وضع الأجندة العالمية للبيئة وفق أولويات وأهداف المنطقة من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة.



ويشارك في أعمال المنتدى ممثلون رفيعو المستوى ومختصون من الدول العربية، إلى جانب مشاركين من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية الإقليمية إضافة الى منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.



و يقام على هامش أعمال المنتدى معرض للترويج لأهم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية والقطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات البيئية لرفع مستوي الوعي البيئي.



وتشارك جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة المعنية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة) بأجنحة لعرض أنشطتهم في هذا المجال.