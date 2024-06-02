بنسبة نجاح 86%.. محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2023/ 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.67٪.

وقدم اللواء صقر التهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية، وطالب القائمين على العملية التعليمة ببذل المزيد من الجهد خلال العام الدراسي الجديد، وناشد الطلاب بذل الاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى، واستغلال عطلة الصيف في التثقيف والاطلاع.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إن نسبة النجاح المرتفعة وهي نتيجة اجتهاد الطلاب والتزامهم وتفاني المعلمين في شرح المناهج الدراسية.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بإعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت في المعرفة والحصول على المعلومة والتحصيل الدراسي ومراجعة الدروس بسهولة بدلا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14800 في 84 لجنة، وحضر 12142 طالب +، وجاء فى المركز الأول إدارة جنوب التعليمية بنسبة 92.13 % والمركز الثانى إدارة شمال بنسبة 89 % والمركز الثالث ادارة الجناين بنسبة 66%.

نتيجة الشهادة الإعدادية