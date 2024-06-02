كم عدد الشموس التي تموت في مجرتنا درب التبانة كل عام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما تنظر إلى النجوم، ترى نفس الكوكبات التي كان البشر منذ آلاف السنين. ولكن الحقيقة أن السماء نسيج متغير، حيث تولد نجوم جديدة باستمرار، وتموت نجوم أخرى، وسيكون هذا هو مصير شمسنا بعد حوالي 5 مليارات سنة.

ولكن ما مدى سرعة تغير السماء ليلاً، وكم عدد النجوم التي تموت كل عام في مجرتنا درب التبانة؟

وفقاً لجيمس دي بويزر، عالم الأبحاث في معهد البحث عن الذكاء خارج الأرض (SETI)، فإن الأمر معقد.

النجوم عبارة عن كرات هائلة من الغاز الساخن الذي يتم الحفاظ عليه عن طريق الاندماج النووي الذي يحول الهيدروجين إلى هيليوم داخل النواة. تموت النجوم عندما يتوقف الاندماج النووي. هناك طريقتان رئيسيتان لحدوث ذلك، والطريقة التي يموت بها النجم تعتمد على كتلته.

بالنسبة للنجوم منخفضة الكتلة، ينتهي الاندماج النووي عندما يتحول كل الهيدروجين الموجود في قلب النجم إلى هيليوم. وبدون الحرارة والضغط الخارجي الناتج عن الاندماج، ينهار النجم. توضح ناسا أنه خلال هذا الانهيار، يصبح الضغط على النواة شديدًا للغاية بحيث يبدأ الهيليوم المتبقي في الاندماج في الكربون وإطلاق الطاقة. ينتفخ الغلاف الجوي الخارجي للنجم ويتحول إلى اللون الأحمر ليشكل ما يعرف بالعملاق الأحمر.

في نهاية المطاف، يتخلص النجم من هذا الغلاف الجوي المنتفخ، تاركًا وراءه جسمًا كثيفًا يعرف باسم القزم الأبيض. وقال دي بويزر إن حوالي 97% من النجوم في مجرة درب التبانة، بما في ذلك الشمس، مقدر لها أن تصبح أقزاما بيضاء.

يمكن لعلماء الفلك رؤية الأقزام البيضاء لأنها تنبعث منها بصمة ضوئية فريدة. ويستخدمون هذه المعلومات، بالإضافة إلى معدل تكوين النجوم والعدد الإجمالي للنجوم، لمعرفة عدد النجوم التي تموت كل عام. وقال دي بويزر إنه من المقدر أن يتشكل قزم أبيض واحد كل عامين.

بالنسبة للنجوم التي تبلغ كتلتها 8 أضعاف كتلة الشمس أو أكثر، يحدث الموت بطريقة مختلفة. وتشكل هذه النجوم الضخمة حوالي 3% فقط من نجوم درب التبانة، لكن تأثيراتها مثيرة للإعجاب.

وقال إريك بوروفسكي، طالب دراسات عليا في الفيزياء الفلكية بجامعة ولاية لويزيانا إن هذا النوع من النجوم يدمج عناصر أثقل في قلبه، ليصبح في النهاية ضخمًا جدًا لدرجة أنه لا يستطيع تحمل نفسه في مواجهة الجاذبية. والنتيجة هي انفجار ضخم يسمى المستعر الأعظم. ويعيش قلب النجم إما على شكل نجم نيوتروني أو ثقب أسود، وفقا لوكالة ناسا.

آخر ملاحظة مسجلة لمستعر أعظم في مجرة درب التبانة كانت في عام 1604، ومع ذلك يقدر علماء الفلك أن المستعر الأعظم يحدث مرة أو مرتين كل قرن في المجرة.

فلماذا مضى أكثر من 400 عام منذ اكتشاف أحدها في مجرتنا؟ إن أفضل تقديرات علماء الفلك معقدة بسبب شكل درب التبانة والسحب الكثيفة من الغاز والغبار.

وقال دي بويزر: "من الممكن أن يكون هناك مستعرات عظمى تنطلق على الجانب الآخر من مركز المجرة... ولكن هناك الكثير من الأشياء بيننا... ولن نراها".

في المجمل، مع وجود قزم أبيض يتشكل كل عامين أو نحو ذلك، بالإضافة إلى حدوث اثنين من المستعرات الأعظم كل 100 عام، فإن المجموع الكلي لما يقرب من 53 نجمًا يموت كل قرن في درب التبانة، أو حوالي 1.9 نجم سنويًا.

وقال دي بويزر إن فهم مراحل موت النجوم هو الطريقة التي يجمع بها علماء الفلك دورات حياة النجوم.

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