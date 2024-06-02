بطول 20 كيلو مترًا.. وزير الإسكان يتفقد إنشاء الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية"، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

رافق الوزير خلال الجولة كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح الوزير أن المحور يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالي دون الدخول لمدينة الإسكندرية، ما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتكون من طريق مزدوج بطول حوالي 20 كيلو متر، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويبدأ من علامة الكيلو 40 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي.

ولفت نصار إلى أن المشروع يشتمل على 3 كباري علوية و24 كوبري سطحي وكوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية - مطروح، وجرى تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازي لإنجاز المشروع.

وبدوره، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحسين وتغيير شكل الحياة بالمحافظة من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي لم يجري تطويرها منذ عشرات السنين.

يشار إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من الكباري والأنفاق للسيارات والمشاة بالمحافظة، وأعمال إحلال وتجديد سور الكورنيش، بتكلفة تقديرية 145 مليون جنيه، وإنشاء مجمع النيابات الإدارية بمنطقة سموحة بتكلفة 108.6 مليون جنيه.