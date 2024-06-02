وزير التموين: اقترحت زيادة السكر على بطاقات التموين لـ18 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قدم مقترحًا برفع سعر كيلو السكر المدعوم على بطاقات التموين.

وقال "المصيلحي"، في تصريحات تلفزيونية، إن المقترح الجديد تضمن زيادة سعر السكر من 12.60 جنيه إلى 18 جنيهًا.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الوزارة برفع سعر بيع الخبز المدعم على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشًا والذي بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أمس السبت 1 يونيو 2024.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل وضوابط صرف 10 كيلو دقيق للمواطن على بطاقة التموين، وذلك كبديل عن صرف الخبز.

وبحسب منشور رسمي صادر عن الوزارة، يقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريا بسعر الطن 2800 جنيه تسليم المطحن.

وتضمن المنشور الوزاري، أن يتم صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم وذلك عن حصة الفرد.