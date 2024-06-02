شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة الإيرادات العامة وغالبيتها ليست ضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإيرادات العامة تبلغ نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب، ردا علي كلمة أحد النواب: مش كل حاجة بتكسب تدخل الموازنة، مؤشراتنا كلها محسوبة وهي المؤشرات المحسوبة علي الحكومة العامة للدولة، مضيفا: مهم جدا ندرك أنه مدار عقود طويلة أن الهيئات الاقتصادية كانت جوه الموازنة لكن لأسباب مختلفة أصبحت خارج الموازنة، لكن يجب أن تكون إيرادات ومصروفات الحكومة، وإيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.

وأوضح أن الضرائب تصل إلي الإيرادات الكلية للموازنة العامة بنسبة 38%، مضيفا:" أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية خلال العام المالي المقبل".