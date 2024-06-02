شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تكلفة إنشاء الفصل المدرسى 1.2 مليون جنيه.. ونستهدف 30 طالبا داخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على ما أثاره بعض النواب بشأن المخصصات المالية الموجهة للتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وقالت السعيد إننا نستهدف إنشاء فصول تعليمية بحيث نصل لـ 30 طالبا في الفصل 2030، مشيرا إلي أن هناك بعض المحافظات الوضع الحالي فيها يصل إلى 48 طالبا في الفصل الواحد، وبعض المحافظات 61 في الفصل".

وأوضحت أنه تم توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة البحيرة ،الفيوم القاهرة الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.

وأشارت إلى أن إنشاء الفصل يكلف مليونا و200 ألف جنيه، موضحا أن حجم المخصصات إلي وزارة التربية والتعليم ارتفعت من 17 مليارا جنيه إلي 20 مليارا.