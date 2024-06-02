شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة يؤيدون التحول للدعم النقدى ودعم القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب، إن تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة اتسم بالبساطة والسهولة لشرح كافة الأبواب بطريقة سلسة.

وأعلن الخضراوى، موافقته على تحويل الدعم من العينى لنقدى، وذلك لوصول الدعم لمستحقيه، فى ظل ما تستهدفه الدولة من الرعاية والحماية الاجتماعية.

وفى ذات الصدد، قال النائب أبو العباس التركى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن الحكومة ملزمة بضرورة تقديم أفكار خارج الصندوق لدعم وتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالصناعة والزراعة، وتذليل أية عقبات قد تواجه المصنعين.

وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد جاء فى ظروف عالمية سيئة للغاية، ومصر عاشت الأزمة لأنها جزء من العالم، في ظروف واضحة جدا وأدوات إنتاج معطلة، ووقوفنا بجانب غزة واجب عربى مقدس، وعلى الرغم من ذلك هناك اهتمام كبير بالعديد من الملفات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، ووضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه.

وتساءلت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، عن قياس أثر قرار تحريك سعر رغيف الخبز على أرض الواقع.

فيما طالب النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى المنظومة الاقتصادية.