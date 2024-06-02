شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الحكومة مستعدة لتقديم مبادرات لدعم الصادرات والمصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، استعداد الدولة علي مدار العام المالي لتقديم مبادرات لدعم الصناعة والتصدير، حال تطلب الأمر ذلك، مشيراً إلي أن حجم الدعم الذي تمنحه الحكومة للنهوض بالصناعة يصل إلي 17.5 مليار جنيه، منها التزام الموازنة بتحمل الضرائب العقارية للصناعة بواقع 1.5 مليار جنيه، فضلا عن مبادرة الـ 120 مليار فروق تكلفة عن الفائدة، ودعم الكهرباء للصناعة بواقع 6 مليار جنيه.

وأشار معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي تخصيص نحو نصف مليار جنيه لتمويل استراتيجية صناعة السيارات، وكذلك 1.5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفيما يخص دعم المصدرين، لفت الدكتور محمد معيط إلي سداد 55 مليار جنيه دعما لهم الفترة الماضية، والعام المالي الجاري خصص دعما للمصدرين نحو 28 مليار جنيه والحكومة ملتزمة في السداد والاسبوع الحالي سنبدأ في الصرف، ونحرص علي الانتهاء من كافة المستحقات، ونستمر في دعمهم، ورغم أن مشروع موازنة العام الجديد خصص لهذا البند 23 مليارا لكن الحكومة مستعدة لتقديم المبادرات اللازمة لدعمهم علي مدار العام المالي.