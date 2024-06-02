الارصاد الجوية: الطقس غدا صافٍ مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت الارصاد الجوية أن "يكون لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم غد الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ومن المتوقع ان يخف تأثيرها نسبياً اعتباراً من يوم الثلاثاء في المناطق الساحلية والجبلية".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، في الداخل وجنوب البلاد وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل. والإثنين قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٥ درجات في الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة الساحل مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتباراً من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الجنوبية".

ولفتت الى ان "طقس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وطبقات خفيفة من الغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الجنوبية. والأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الفترة الصباحية".