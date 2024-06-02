نقلت "يديعوت أحرونوت" عن تقديرات للجيش الاسرائيلي وأجهزة الأمن بان حزب الله استخدم 5% فقط من أسلحته خلال الأشهر الماضية. كما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن تقديرات للجيش وأجهزة الأمن بان حزب الله استخدم أسلحته اختبارا للجيش واستعدادا لحرب واسعة.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن تقديرات للجيش وأجهزة الأمن: حزب الله استخدم 5% فقط من أسلحته خلال الأشهر الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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