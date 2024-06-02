افادت غرفة التحكم المروري عن "سقوط جريحين نتيجة حادث تصادم بين 4 سيارات على اوتوستراد الدورة المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة". كما اشارت الى سقوط "جريحين نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: 6 جرحى في حادثي سير على طريق الدورة وكحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.