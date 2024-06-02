الدفاع المدني شارك في حملة بيئية لتنظيف شاطئ جبيل من النفايات

شارك عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية في الدفاع المدني تلبية لدعوة من جمعية إنسان للبيئة والتنمية "HEAD للمشاركة في نشاط بيئي بمناسبة "يوم البيئة العالمي" ضمن الحملة العالمية لهذا العام التي أقرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت شعار حماية التنوع البيولوجي البحري Preserving Marine Biodiversity.

في هذا النشاط البيئي لتنظيف شاطئ جبيل من النفايات المنتشرة على طوله وفق المعايير البيئية العالمية، وذلك من أجل المحافظة على وجه لبنان السياحي ومن أجل تأمين شواطئ نظيفة لجميع محبي رياضة السباحة.

هذه الحملة التي نظمت برعاية وزارتي السياحة والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي ستشمل عدة شواطئ من لبنان قد انطلقت عند الساعة 9:30 من صباح اليوم عند ميناء جبيل الأثري والسياحي، حيث تم وضع مجسم السمكة على ميناء جبيل لتوعية المتنزهين والزوار من مخاطر البلاستيك.