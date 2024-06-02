هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في منطقة قب الياس

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بتسجيل عند الاولى و 58 دقيقة من بعد ظهر اليوم، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قب الياس في قضاء زحلة، وشعر بها بعض المواطنين.

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