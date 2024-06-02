الدفاع الروسية اعلنت سيطرتها على بلدة في منطقة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "السيطرة على بلدة أومانسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا". واشارت الوزارة في بيان، الى ان "وحدات مجموعة سنتر تمكنت من تحرير قرية أومانسكوي (أومانسكي بالأوكرانية) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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