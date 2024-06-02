رئيس الإمارات وأمير قطر بحثا مقترح الرئيس الأميركي بشأن غزة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحثا مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدا "دعمهما لجميع المبادرات والمساعي الجادة التي تدفع نحو وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح المدنيين كافة وإنهاء معاناتهم في القطاع".