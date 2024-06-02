قطار يخرج عن مساره بعد انهيار أرضي في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - خرج قطار مسافات طويلة فائق السرعة على متنه 185 راكباً عن مساره في جنوب غرب ألمانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.، لكن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وكانت خطوط السكك الحديدية في مدينة شفيبيش جموند، على بعد حوالي 50 كيلومتراً شرق مدينة شتوتجارت، تعرضت لانهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة أثرت على المنطقة منذ أول أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية، إنه تم إجلاء الركاب من القطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، موضحا أن أول عربتين للقطار خرجتا عن القضبان في حوالي الساعة 11:20 مساء، لكنهما لم تنقلبا.

وأضاف أن عرض الانهيار الطيني كان حوالي 30 متراً وأنه ضرب أيضاً طريقاً موازياً لمسارات القطارات، مشيراً إلى تعليق جميع خدمات المسافات الطويلة بين شتوتجارت وميونخ عقب الحادثة.

وضربت عواصف مطرية شديدة أجزاء كبيرة من جنوب ألمانيا أمس، ما دفع العديد من البلدات إلى إعلان حالة الطوارئ مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار وحدوث الفيضانات.