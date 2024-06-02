الكويت.. ولي العهد الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

ياسر رشاد - القاهرة -

أدى ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعهد ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بهذه المناسبة، "أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة."

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر، أمس السبت، أمراً أميريا بتزكية الشيخ صباح ولياً للعهد.

يذكر أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (من مواليد 15 مارس 1953) وتم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 24 يوليو 2022 وهو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح.

وظل منصب ولي العهد شاغراً منذ تسلم الأمير الحالي، الشيخ مشعل الأحمد، مقاليد الحكم خلفاً لأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح، في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

ويتميز الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي دخل في عام 2019 حتى 2022 «نادي رؤساء الحكومات في الكويت» بوصفه ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، شكَّل خلالها 4 حكومات متتالية، بإدارة محافظة، وبشخصية كتومة قليلة الكلام.

الشيخ صباح خالد الحمد، سياسي مخضرم أمضى أكثر من 42 سنة في العمل السياسي والدبلوماسي، تَنَقَّل خلالها في المسؤوليات الوزارية، وهو معروف بحضوره الكبير على المستويين العربي والدولي، خصوصاً خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الخارجية.

والشيخ صباح الخالد من مواليد الكويت عام 1953. وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية في جامعة الكويت عام 1977، كما التحق بوزارة الخارجية عام 1978، عقب تخرجه في الجامعة، وعمل في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، ثم سفيراً لبلاده لدى السعودية، ومندوباً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، كذلك شغل منصب وزير الخارجية نحو 8 سنوات من 2011، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في 2019. وقبلها شغل مناصب وزارية منذ 2006، هي: الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام.