اندلاع حريق قرب الكنيست الإسرائيلي في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

وقع حريق، اليوم الأحد، في منطقة حرجية القريبة من مقر الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة،وذلك بحسبما أفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الحريق وقع في منطقة وادي الصليب غربي مدينة القدس وعلى مقربة من متحف إسرائيل.

وتوجه موظفي خدمات الإطفاء بشكل عاجل إلى موقع اندلاع الحريق، حيث قاموا بإخلاء متحف إسرائيل، وذلك بحسب الصحيفة العبرية، التي قالت إنه تم إرسال 23 فرقة إطفاء و4 طائرات إلى موقع الحريق من أجل إخماده.

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية، حتى الآن عن سبب اندلاع الحريق.