رئيس قطاع المعاهد يتابع عبر "فيديو كونفرانس" امتحانات الثانوية الأزهرية بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تابع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، سير امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الثاني، وذلك عبر تقنيات الاجتماع عن بعد "فيديو كونفرانس" ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالقطاع.

وخلال متابعته الدقيقة، تواصل رئيس القطاع مع أعضاء لجنة المتابعة الميدانية في مختلف المناطق الأزهرية، للاطلاع على سير الامتحانات في كل من سوهاج والقليوبية وقنا والإسكندرية والقاهرة، وأكد حسن سير الامتحان و سلاسة أدائه من قبل الطلاب، مع عدم وجود أي شكاوى تُذكر.

وتقدم الشيخ أيمن عبد الغني بالشكر لأعضاء لجان المتابعة، ورؤساء اللجان، وأعضاء لجان الملاحظة، مشددًا على أهمية توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، بما يتماشى مع رسالة الأزهر الشريف في رعاية أبنائه الطلاب.

ووجه التحية للطلاب من أبطال الثانوية الأزهرية، ونقل لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مؤكدًا حرص قطاع المعاهد على تقديم كافة سبل الدعم، والجو الملائم لأبنائه الطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات بكل ثقة وتميز.

وأدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، أول أيام امتحانات الدور الأول بمادتي الفقه والإنشاء، بعدما انطلقت أمس لطلاب العلميّ بمادتي الفقه والحديث.

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهريّة، غدا الاثنين، ثاني أيام الامتحانات في مادة القرآن الكريم.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و 27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و 36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.