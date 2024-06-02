شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب معلنا الموافقة على موازنة 2024/25: واضحة وشفافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة الموازنة، موافقته على مشروع موازنة الدولة 2024/2025، مؤكدا أن الحكومة قدمت هذه الموازنة بكل وضوح وشفافية.

وقال عمر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إنه لأول مرة تعبر الموازنة العامة للدولة عن الواقع فعلا، كما أنها تتضمن للمرة الأولى 59 هيئة".

وتابع :" الوضع اليوم دلالة علي المؤشرات بوضوح وشفافية، كما أنه لأول مرة يتم فصل الدين وفصل الاستثمارات والهيئات الاقتصادية" مشيرا إلي أن الحكومة ضخت 4 مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة، كما وافقت علي توصية لجنة الخطة والموازنة بإضافة 3 مليارات لدعم الباب الثاني السلع والخدمات للمستشفيات الحكومية، كما أن الحكومة حققت 11 % بشأن النسب الدستورية وهو ما يدفعنا للموافقة علي الموازنة العامة للدولة".