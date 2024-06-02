شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": الرئيس السيسى يقوم بجهود جبارة للنهوض بالقطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأضاف الحصري، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة يأتي بفضل توجيهات الرئيس السيسي الذي يقوم بجهود جبارة من أجل زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10 ملايين فدان، مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظا على ما تم إنجازه من أعمال تؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومي المصري.

وطالب بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو 30 مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو 107.191 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو - كوم امبو - أسوان.

وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري، دعا الحصري لنفاذ المقترح الاستثماري المقدر له بنحو (8,335) مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية في مقدمتها استكمال مشروع القومي لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان واستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد 8 محطات مياه شرب جوفية، واستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.