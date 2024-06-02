شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: المناقشات حول موازنة مصر 2024/25 عكست تفاعلا مبهرا للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزراء مجلس الشؤون النيابية، والتخطيط، في ختام مناقشات اليوم، حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب مختلف التوجهات والأحزاب والمستقلين.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن المُناقشات اليوم ثرية تعكس مشهد ديمقراطي للجمهورية الجديدة وسط تفاعل مبهر من الحكومة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقدير المجلس للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً.

وفي ختام كلمته أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غداً الاثنين.

وكان رئيس المجلس قد أكد في وقت سابق علي عدد من قواعد مناقشة الموازنة، وذلك بواقع مدة لا تجاوز 3 دقائق لممثلي الهيئات البرلمانية واللجان النوعية ومخصص لكل نائب آخر مدة لا تزيد عن 2 دقيقة، وسيكون ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم 3 من النواب الأخرين، علي أن يتحدث جميع النواب من أماكنهم، من يتم النداء علي اسمه وغير متواجد لن تعطي الكلمة إلا بعد انتهاء جميع طالبي الكلمة.

ودعا جبالي، النواب إلي أهمية التركيز علي السياسات والمحاور والأهداف التي بنيت عليها الخطة والموازنة وعدم تكرارمن سبقه في الحديث، مع الالتزام بالوقت المحدد للكمة، وعدم الخروج عن القواعد ويكون النقد موضوعي دون التجاوز أو الإساءة للمسئولين أو اعضاء الحكومة وفي سياق الموضوع المطروح للمناقشة، مشيراً إلي أن المخالف سيقطع عنه مكبر الصوت عنه وسحب الكلمة إعمالا لحكم المادة 298 من اللائحة الداخلية للمجلس.