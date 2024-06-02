شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم النواب يشكر الحكومة على دعم المستشفيات الجامعية بـ4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، موافقة لجنة التعليم على موازنة الدولة وخدة التنمية للعام المالى 24/25، وذلك بسبب ما ماقدمته في مجال التعليم التعليم قائلا: "اخذنا زيادة في موازنة التربية والتعليم بنحو 54 مليار جنيه، وموازنة التعليم العالى 52 مليار جنيه"، لافتا إلى أن التعليم بشكل عام حدث له زيادة بنسبة 28,2% عن موازنة العام الجارى.

ووجه رئيس لجنة التعليم، الشكر للحكومة لأنها تجاوبت معهم في مطالبهم بشأن موازنة التعليم حيث وافقت على دعم موازنة ديوان عام الوزارة الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 500 مليون جنيه كحوافز تخصص لمدرسي وموجهى ووكلاء ومديرى رياض الأطفال، ومدرسي وموجهي ووكلاء ومديري المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية

وتابع رئيس لجنة التعليم قائلا: "وافقت الحكومة أيضا على طلبنا بتجديد ترخيص شركة مايكروسوفت بمبلغ 62,5 مليون جنيه بالإضافة إلى زيادة دعم الأدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية، ومستشفيات جامعة الأزهر بمبلغ 4 مليارات.

وطالب رئيس لجنة التعليم، الحكومة بدعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتغذية المدرسية وأن يتم عمل دراسة للعمالة المدرسية وعدم انشاء أى جامعة تكنولوجية ألا بشريك صناعى وأن يكون هناك استكمال لهيئة التدريس.