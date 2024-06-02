شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": نلتزم بالشفافية وحريصون على دعم الصناعة والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة تماما بالشفافية، وأن الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تعكس الواقع القائم بالضبط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأضاف معيط، أن النواب الذين تحدثوا عن سعر الصرف في السبعينيات فأنا ليس لدي الآن الأرقام، لكن لدى الآن موازنة 2001، وقد بلغت وقتها إيرادات الدولة 87 مليارا 435 جنيها، والمصروفات 115 مليارا، والعجز وقتها كان 37 مليارا لكن الأرقام وحدها غير معبرة لازم الصورة -بشكل كامل- وشامل.

وأشار إلي أن الحكومة ملزمة بالشفافية أمام مجلس النواب كما أنها تعرض الواقع الحقيقي، مشددا علي أن الحكومة مصممة علي دعم الصناعة والتصدير.