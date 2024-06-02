شكرا لقرائتكم خبر عن كيانات مسموح لها الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجازت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن يتضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية، الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة، العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع .

ووفقا للائحة التنفيذية يتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع .

ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن "يتعين الإنضمام الجهات المشار إليها في المادة السابقة، اتباع الضوابط والإجراءات الآتية :

يتم دعوة الجهات المشار إليها في المادة (3) لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي .

حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة.