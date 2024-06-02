الرئيس الإسرائيلي: سأمنح نتانياهو وحكومته الدعم إذا توصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى

تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإتمام صفقة للإفراج عن الاسرى، في إطار مقترح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

واردف هرتسوغ في تصريح له، "أود أن أشكر الرئيس بايدن، على خطابه وجهوده المستمرة لتحقيق إطلاق سراح جميع الاسرى لدى حماس في غزة". وأضاف "وفي هذا السياق، أبلغت رئيس الوزراء أنني سأقدم له وللحكومة دعمي الكامل للصفقة التي ستشهد إطلاق سراح الاسرى".

ويأتي تعهد هرتسوغ بدعم نتانياهو بعد أن هدد وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف، يوم السبت، بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء الائتلافية إذا مضى قدما في مقترح الهدنة الذي أعلنه بايدن.

ولوح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأن حزبه سيحل الحكومة إذا تمت الصفقة، وانتقد المقترح، فيما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه "لن يكون جزءا من حكومة توافق على الإطار المقترح".

ويوم الجمعة، ألقى الرئيس الأميركي، خطابا عرض فيه مقترحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل 3 مراحل لإنهاء هذه الحرب.