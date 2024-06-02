المطران بو نجم: لا خلاص للبنان الا بأشخاص يعطون من دون مقابل

شدد راعي أبرشية انطلياس المارونية المشرف على اعمال كاريتاس المطران انطوان بو نجم، خلال قداس رابطة كاريتاس لبنان - اقليم المتن الاول السنوي، على "حكمة الله التي تدعونا الى تطبيق تعاليم المسيح في حياتنا من خلال المحبة".

وحذر بو نجم من "استخدام الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن القيم التي علمنا اياها يسوع"، لافتاً الى أنه "يجب علينا ان نعيد النظر في هذا الموضوع لان رؤساء هذا الدهر لا يعملون بحكمة يسوع بل بحكمتهم التي لا تزال مستمرة وتزداد شرا، لذلك يجب ان تكون لدينا الجرأة الا نصلب المسيح معهم بقراراتنا الخاطئة وعدم التزامنا القيم".

وأكد أنه "يجب ان نعيد النظر ونسأل اذا كنا نصلب يسوع كما يفعل رؤساء هذا الدهر الذين يصنعون الحروب حول العالم ويقتلون الناس ويشردونهم ويجوعونهم".

وأشار الى أننا "كلنا مسؤولين عن هذا الموضوع، وعلينا أن نرفضه بمواقفنا اليومية وبقراراتنا، فنحن نرفض هذه الحكمة لاننا مؤمنون بالرب ونعمل حسب حكمته، وبذلك نستحق الحياة، والا فسنذهب الى الموت".

وتطرق الى دور كاريتاس "التي تعمل على تخفيف وجع الناس في ظل المآسي التي نعيشها جراء الحروب"، موضحاً أن "كاريتاس تسير بحكمة الله قدر المستطاع وليس بحكمة هذا الدهر رغم كل التحديات التي تواجهها، لان حتى من يعطينا يفرض علينا شروطه التي لا تصب احيانا لمصلحة المجتمع والناس، في حين ان كاريتاس تعطي بمجانية غير مشروطة".

ودعا بو نجم الى" الصلاة على نية رابطة كاريتاس والمتطوعين فيها الذين يعملون من دون مقابل"، مشددا على ان "لا خلاص للبنان الا بأشخاص يعطون من دون مقابل".