أكد المطران مروان تابت، خلال لقاء حواري نظمه "صالون ناريمان الثقافي" في الرابطة الثقافية في طرابلس، على "دور الأبرشية في تعزيز الانتماء والتجذر للمغتربين اللبنانيين في وطنهم الأم والإجراءات المتخذة والمحفزة للمغتربين لتسجيل أبنائهم في وطنهم الأم".
ودعا الجهات الاسلامية الى "القيام بالمثل وعدم الاستخفاف بأهمية الدور الذي يمكن ان يؤثروا من خلاله في جمع العائلات والأسر والشباب في كندا".
بدورها، أشادت رئيسة الصالون والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة ناريمان الجمل غانم، بدور "المطران تابت في كندا واميركا لجهة لم شمل اللبنانيين وتيسير امورهم وترسيخ انتمائهم ووطنيتهم في بلاد الاغتراب".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران تابت من طرابلس: نعمل على تعزيز الانتماء والتجذر للمغتربين اللبنانيين في وطنهم الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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