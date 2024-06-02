جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مكتب وزارة الدفاع بتل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن جنديا ألقى قنبلة صوتية عند مدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة تل هشومير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن "جنديا إسرائيليا معوقا ألقى قنبلة صوت على مدخل جناح إعادة التأهيل في وزارة الدفاع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "حادثا غير عادي وقع في تل هشومير حيث تم إلقاء قنبلة صوت من دون تسجيل إصابات".

وأضافت الهيئة أن "الجيش الإسرائيلي يفحص تقريرا عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع في مخيم تل هشومير. وقد تم إرسال الشرطة إلى مكان الحادث".

وحتى الآن، لم تعلق وزارة الدفاع على التقرير.

كما قالت مصادر عبرية أخرى، إن الجندي الذي ألقى القنبلة مصاب بــ"صدمة الحرب".

ومنطقة تل هشومير أو كريات كرينيتسي هو حي في رمات غان، تضم قاعدة رئيسية لقوات الدفاع الإسرائيلية ومركز شيبا الطبي.