"النشرة": اشتعال النيران في الاحراج جراء القصف الإسرائيلي على الأطراف الشمالية لبلدة شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "القوات الاسرائيلية تقصف بالقذائف المدفعية الفوسفورية الأطراف الشمالية لبلدة شبعا والنيران تشتعل في الاحراج المستهدفة".

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