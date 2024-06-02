وزير الدفاع الاسرائيلي: لن نقبل حكم حماس في غزة في أي مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حكم غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإنهم يدرسون بدائل للجماعة الفلسطينية.

وأوضح غالانت في بيان، "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة بديل لحماس في حكم غزة". وتابع "لن نقبل حكم حماس في غزة في أي مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".