"أ ف ب": بدء محاكمة هانتر بايدن بتهمة حيازة غير قانونية لسلاح الإثنين

كشفت وكالة "فرانس برس"، أن "محاكمة هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن ستبدأ الإثنين، في محكمة فدرالية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديموقراطي الانتخابية".

وذكرت الوكالة، أنه "في ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، يعدّ بايدن أحد الأهداف المفضّلة لخصوم والده الجمهوريين، بدءاً من سلفه دونالد ترامب".

وبحيب الوكالة، يأتي بدء محاكمته في وقت لا يزال يتردّد صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر (54 عاماً) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقاً.

واتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.