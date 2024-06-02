البيت الأبيض: إذا وافقت حماس على المقترح فإن إسرائيل ستوافق

رأى مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في حديث لشبكة "ABC"، أننا "نتوقع أنه إذا وافقت حماس على المقترح فإن إسرائيل ستوافق".

دعت كلّ من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية مجتمعةً، بصفتها وسيطات في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النّار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرّهائن والمحتجزين، كلًّا من "حماس" وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسّد المبادئ الّتي حدّدها الرّئيس الأميركي جو بايدن، في 31 أيّار 2024.

وأشارت الدّول الثّلاث، في بيان صحفي مشترك، إلى أنّ "هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الجهات معًا، في صفقة تخدم المصالح المتعدّدة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطّويلة لكلّ سكان غزة، وكذلك المعاناة الطّويلة للرّهائن وذويهم"، لافتةً إلى أنّ "هذا الاتفاق يقدّم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النّار وإنهاء الأزمة".

وكان قد أعلن بايدن، يوم الجمعة، أنّ "إسرائيل قدّمت مقترحًا شاملًا جديدًا من ثلاث مراحل، بشأن وقف إطلاق النّار وإطلاق سراح جميع الرّهائن"، مشيرًا إلى أنّ "المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النّار والإفراج عن الرّهائن، وتمّ نقله من قطر إلى حركة حماس".