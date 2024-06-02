تحالف أوبك بلاس يمدد تخفيضات الانتاج لدعم الأسعار "حتى نهاية 2025"

اتفق أعضاء تحالف "أوبك بلاس" على تمديد التخفيضات الحالية من انتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيّم على السوق.

وذكر بيان للتحالف أن "أوبك بلاس" المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، "سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام... من الأول من كانون الثاني 2025 حتى 31 كانون الأول 2025".

وتبلغ هذه التخفيضات نحو مليوني برميل يوميا. ومع إضافة الاقتطاعات الطوعية الإضافية لبعض الأعضاء، يصل إجمالي الاقتطاعات إلى نحو ستة ملايين برميل. ومنذ نهاية العام 2022، اعتمد التحالف تخفيضات في الإمدادات في محاولة لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

ويقوم أعضاء أوبك بلاس حالياً بخفض الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يومياً، سواء بناء على قرار اتُخذ على مستوى التحالف أو من خلال قيود طوعية إضافية. وزيادة حصة الإمارات يمكّنها من الإبقاء ظاهريا على الاقتطاعات مع زيادة إنتاجها.

وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) المكوّنة من 12 عضواً بقيادة السعودية، وشركائها العشرة بقيادة روسيا، في مقر المنظمة في فيينا. غير أنّ قرارا اتُخذ الأسبوع الماضي بإجراء الاجتماع عبر الإنترنت، قبل أن يُطلب من بعض الأعضاء السفر إلى العاصمة السعودية الرياض.

وصدر البيان عقب اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، اذ حضر بعض الأعضاء الى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو، شارك فيه الأعضاء الـ22 في تحالف أوبك بلاس.